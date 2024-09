Wissam Ben Yedder sera jugé le 15 octobre pour agression sexuelle en état d’ivresse

Depuis plusieurs mois, son génie pour le football a été éclipsé par ses déboires judiciaires. Sans contrat depuis la fin de son bail le 30 juin dernier, Wissam Ben Yedder (34 ans) nage en plein cauchemar. Épinglé pour plusieurs affaires sordides, le buteur de 34 ans ne représentait plus une option viable pour plusieurs clubs tant que son avenir judiciaire était aussi flou. En mai dernier, le joueur formé à Toulouse avait été jugé pour viol, agression sexuelle et tentative de viol sur deux jeunes femmes de 18 et 19 ans. Confronté à ces dernières en mai dernier, l’international français était resté sur sa position.

Les deux lycéennes, âgées de 18 et 19 ans, ont d’abord sympathisé avec les deux frères sur une plage de Saint-Laurent-du-Var avant d’accepter de monter à bord du SUV des Ben Yedder. Les deux hommes ont emmené les jeunes femmes dans leur location, ce qui n’était pas prévu selon elles. Chacun de leur côté dans la soirée, les deux hommes ont eu des relations sexuelles avec les lycéennes. Mais les deux jeunes femmes affirment qu’elles n’étaient pas consentantes. Récemment, une affaire tout aussi sordide était sortie sur le joueur qui aurait versé 1,6 million d’euros, sous les conseils de ses anciens représentants, pour calmer une femme qui allait porter plainte contre lui pour un autre viol présumé en septembre 2022.

Mais c’est pour une autre histoire peu reluisante que l’ancien du Séville FC sera jugé le 15 octobre prochain. En effet, comme le rapporte L’Équipe ce lundi, WBY fait l’objet d’une autre accusation d’agression sexuelle. Placé en garde à vue le week-end dernier, l’attaquant français aurait abusé d’une jeune femme née en 2001 le week-end dernier. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dans les Alpes-Maritimes. Après avoir rencontré cette femme dans une soirée, il aurait tenté d’abuser d’elle dans sa voiture à de nombreuses reprises.

En état d’ébriété, il a été rattrapé par la patrouille après un refus d’obtempérer. Placé en garde à vue, il a été envoyé en comparution immédiate. Alors que le Parquet avait requis une détention provisoire, cette demande n’a pas été concluante. Dès lors, le Parquet a décidé de faire appel de cette décision ce lundi. Pour le moment, le joueur est placé sous un strict contrôle judiciaire strict, avec l’interdiction de quitter les Alpes-Maritimes, de sortir entre 20 heures et 6 heures du matin, de se rendre dans des bars ou des discothèques. Il ne peut contacter la victime et est obligé de pointer deux fois par semaine au commissariat et de se soumettre à un traitement médical.