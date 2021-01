Mercato : ces 5 attaquants libres de tout contrat !

La suite après cette publicité

Début novembre, nous vous donnions une liste de 10 attaquants qui pourraient dépanner bien des clubs. Entre temps, Mario Balotelli a signé à Monza et Fabio Borini a filé en Turquie. Tous les autres comme Mario Mandzukic, Alexandre Pato ou encore Daniel Sturridge sont toujours sur le marché. Et avec cette fin d’année 2020, d’autres illustres buteurs se sont rajoutés dans la liste des joueurs libres. Voici cinq nouveaux joueurs qui régaleraient bien des clubs européens !

Diego Costa (32 ans, ex-Atlético de Madrid) :

À 32 ans, Diego Costa est libre comme l'air depuis la résiliation de son contrat fin décembre avec l'Atlético de Madrid. L'attaquant international espagnol qui n'est plus aussi tranchant qu'auparavant reste sur 3 saisons et demie compliquées chez les Colchoneros avec seulement une quinzaine de buts inscrits en 60 matches de Liga. S'il est libre, sa situation est plutôt particulière. Pour faire simple, il y a une clause de pénalité qui fait que, s'il rejoint un club qui joue la Ligue des Champions, le club concerné doit payer 15 M€ à l'Atlético. De quoi réduire le champ des possibles, même si par exemple, un club comme l'OL pourrait très bien se l'offrir. Mais à l'heure actuelle, si Tottenham et Wolverhampton gardent un œil sur lui, c'est plus le Moyen-Orient qui lui fait les yeux doux. Selon nos informations, Al-Hilal (Arabie Saoudite) et Al-Shabab Riyad (Arabie Saoudite) rêvent d'attirer le buteur de 32 ans. Reste à savoir si le principal intéressé souhaite découvrir une destination exotique sachant qu'il a récemment indiqué qu'il était à la recherche d'un dernier challenge au plus haut niveau.

Hulk (34 ans, ex-Shanghai Dongya) :

Libéré de son juteux contrat chinois, Hulk (34 ans), toujours affûté et qui reste sur 5 buts inscrits en 10 matches de Super League chinoise ne manque pas de courtisans. Longtemps, le FC Porto a tenu la corde pour accueillir de nouveau l'ancien international brésilien (48 sélections - 11 buts), qui avait joué avec les Portistas entre 2008 et 2013. Mais Porto a décidé de se focaliser sur Pepê (23 ans, Grêmio) et n'a pas donné suite. Annoncé dans le Golfe et au Moyen Orient, Hulk pourrait privilégier un retour au Brésil du côté de Palmeiras, son club de cœur. À moins qu'un club européen ne parvienne à le séduire et à le convaincre. Réponse dans les prochaines semaines.

Jesé (27 ans, ex-PSG) :

Jesé, c'est l'un des pires flops de l'histoire du PSG. Acheté pour 25 M€ en 2016, Jesé a finalement été libéré de son contrat par le club de la capitale. Au final, le milieu offensif canarien aura, en un peu plus de 4 ans, disputé seulement 18 rencontres et inscrit 2 buts, toutes compétitions confondues. Désormais libre, l'ancien grand espoir du Real Madrid, que l'on a annoncé à Fenerbahçe il y a quelques jours, dispose de plusieurs pistes comme l'assurait il y a peu son agent. «Je n'ai eu aucun contact avec le Fenerbahçe, ni avec aucune autre équipe turque. Mais actuellement, on négocie avec des clubs pour Jesé. L'un d'eux est en MLS. Jouer aux États-Unis est une option pour lui. Je parle aussi avec des clubs en Espagne, et avec un autre club dans un autre pays européen.» À suivre.

Graziano Pellè (35 ans, ex-Shandong Luneng) :

Graziano Pellè et la Chine, c’est fini. L’attaquant de 35 ans a terminé son contrat avec le Shandong Luneng, où il évoluait depuis 2016. En Chinese Super League, l’Italien a plutôt bien brillé totalisant 63 buts en 133 matches. Si West Ham a pris la température, son futur devrait de nouveau s’écrire en Italie. La Juventus est très intéressée par son statut d'agent libre et a même rencontré les représentants du joueur il y a quelques jours. L'Inter Milan est également sur le coup. Pellè, qui n'a jamais joué dans un top club en Italie, pourrait terminer en beauté sa carrière, commencée à Lecce puis lancée aux Pays-Bas du côté du Feyenoord.

Mauro Boselli (35 ans, ex-Corinthians) :

S'il n'est pas le plus connu de ces cinq joueurs, Mauro Boselli (35 ans), qui a connu quelques expériences contrastées en Europe (Malaga, Wigan, Genoa, Palerme), est lui aussi libre de tout contrat depuis son départ du Corinthians fin décembre. L'ancien attaquant de l'équipe d'Argentine (4 sélections), qui a marqué l'histoire du club mexicain de Leon (94 buts marqués en 6 saisons), est très apprécié en Amérique du Sud. Au Brésil, Bahía et Fluminense sont intéressés. Mais la formation la plus chaude sur Boselli n'est autre que Cerro Porteño au Paraguay. Peu de chances de le voir débarquer en Europe. Mais dans le football...