FC Barcelone : Sergi Roberto absent deux mois !

La soirée a été compliquée samedi pour le FC Barcelone, au Wanda Metropolitano. Si le club catalan s'est incliné contre l'Atlético de Madrid dans le cadre de la 10e journée de Liga (0-1), il a surtout perdu Gerard Piqué et Sergi Roberto, tous les deux blessés. Et alors que le verdict est toujours attendu pour le défenseur espagnol et son genou, les Blaugranas viennent de communiquer sur la blessure de leur latéral droit.

Titulaire et parti du terrain en fin de match sans être remplacé, Sergi Roberto va être absent deux mois ! «Les examens médicaux réalisés sur Sergi Roberto ont confirmé une rupture au niveau du muscle droit de la cuisse droite. La durée de son absence est estimée à environ 2 mois», explique le Barça dans son communiqué. Un coup dur pour le joueur et son club.