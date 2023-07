Man Utd : André Onana est déjà fou de rage contre Harry Maguire

Une de plus. Dans la nuit de dimanche à lundi, Manchester United n’a pu éviter une troisième défaite d’affilée, cette fois-ci face au Borussia Dortmund (3-2). Peu appliqués défensivement, les hommes d’Erik ten Hag ne se sont pas montrés à leur avantage. Surtout quand on s’appelle Harry Maguire. Pas aidé par Victor Lindelöf, auteur d’une énorme boulette sur l’un des deux buts de Donyell Malen, l’ex-capitaine des Red Devils est passé à côté de son match, dans la continuité de sa saison dernière.

Au retour des vestiaires, alors que Manchester United est mené au score (2-1), les Anglais sont proches de concéder un troisième but, synonyme de K.O. Harry Maguire a le ballon et réalise une passe à destination de Scott McTominay. Pas un cadeau. Pressé, ce dernier perd logiquement le ballon et permet aux Allemands de se projeter dans la surface adverse par l’intermédiaire de Sébastien Haller. Si l’avant-centre du BVB ne parvient pas à conclure l’action, gêné par André Onana, le nouveau portier des Red Devils n’a pas hésité à montrer son mécontentement envers Harry Maguire, coupable d’une passe plus que risquée face au pressing des Borussiens. Sorti de ses cages en courant, l’ancien gardien de l’Inter Milan est venu hurler sur son défenseur central, qui n’a pas cherché à répondre. Une énorme soufflante qui a le mérite de prévenir le reste de l’effectif : les largesses défensives ne sont plus tolérées avec le Camerounais dans les cages.

