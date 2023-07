Amical : Manchester United se fait surprendre par Dortmund

Jamais deux sans trois. La nuit dernière, Manchester United affrontait le Borussia Dortmund dans le cadre de la tournée estivale de pré-saison aux États-Unis. Une rencontre qui se déroulait à l’Allegiant Stadium, antre des Las Vegas Raiders en NFL. Après avoir remporté leurs trois premiers matchs (Leeds, Lyon et Arsenal), les Red Devils devaient renouer avec le succès suite à deux revers de suite (Wrexham et le Real Madrid). En vain. Avec un XI forcément remanié, qui voyait la charnière Victor Lindelöf - Harry Maguire être alignée, Erik ten Hag a donné l’opportunité à de nombreux joueurs de briller, même si certains ont sans doute perdu des points.

Dès la 24e minute, Diogo Dalot envoie une jolie praline qui vient se loger dans la lucarne de Gregor Kobel (1-0). De quoi lancer la rencontre. Juste avant la pause, Donyell Malen inscrit deux buts (43e et 44e), coup sur coup, après notamment une perte de balle de Victor Lindelöf dans sa propre surface. Les Borussiens mènent donc 2-1 au tableau d’affichage, eux qui auraient même pu alourdir le score après une énième bourde d’Harry Maguire. Au retour des vestiaires et après de multiples changements, les Red Devils égalisaient par l’intermédiaire d’Antony (52e), bien servi par van de Beek, après un dégagement raté de Matt Hummels. Si l’entrée de l’inévitable Marcus Rashford a permis aux siens de dynamiser la fin de rencontre, Youssoufa Moukoko est venu sceller la victoire des Allemands sur un caviar de Marco Reus (71e). Au final, une victoire du BVB, plus réaliste que leur adversaire du soir. Une troisième défaite de rang pour Manchester United, peu aidé par sa charnière qui aura peut-être l’occasion de se faire pardonner dès le 5 août prochain, face au RC Lens à 13h30.

