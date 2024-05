PSG - Monaco : le Trophée des champions programmé le 8 août à Pékin

Tombeur du Toulouse FC le 3 janvier dernier (2-0), le Paris Saint-Germain a remporté pour la douzième fois de son histoire le Trophée des champions opposant le vainqueur du championnat de France à celui de la Coupe de France. Après avoir remporté la Ligue 1 édition 2023-2024 haut la main et fraîchement auréolé d’un nouveau titre dans la doyenne des compétitions françaises, le club de la capitale s’est assuré une nouvelle participation l’an prochain.

La suite après cette publicité

À ce titre, les Rouge et Bleu tenteront de conserver leur couronne le 8 août prochain à Pékin, date et lieu fixés par la Ligue de football professionnel et en passe d’être officialisés la semaine prochaine par le conseil d’administration de l’instance française. En Chine, les hommes de Luis Enrique affronteront les joueurs de l’AS Monaco, qui ont terminé à la 2e place du classement de Ligue 1, à 9 points des Parisiens. À noter que la LFP envisage, à compter de 2025, de programmer le Trophée des champions en hiver sous la forme d’un Final Four.