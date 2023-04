Bayern Munich : Thomas Tuchel veut se débarrasser de Sadio Mané

La suite après cette publicité

Le 24 mars dernier, Thomas Tuchel est officiellement devenu l’entraîneur du Bayern Munich. Motivé et prêt à remettre le rouleau compresseur allemand sur de bons rails, le technicien de 49 ans était arrivé plein d’envie. Moins d’un mois plus tard, l’ancien coach de Chelsea s’est rendu compte que le chantier auquel il doit faire face est colossal. Sportivement, l’écurie bavaroise n’est plus aussi impressionnante et brillante. Ce n’est pas forcément la faute de TT, qui a récupéré une équipe dans le doute et pas suffisamment équilibrée. Il manque notamment un n°9.

Tuchel a bien géré le scandale Mané

D’ailleurs, Bild explique que Tuchel est "désespéré". Un mot fort mais qui traduit l’état d’esprit de l’Allemand après ses premières semaines à Munich. Le média explique que malgré ses efforts (entraînements plus longs, discussions avec des joueurs), la machine bavaroise a du mal à se relancer. Malgré tout, sa gestion du scandale né suite à la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané a été bien perçue par sa direction et son vestiaire. En effet, mardi dernier, le Sénégalais a frappé son coéquipier après la défaite face à Manchester City en Champions League (3-0).

L’ancien joueur de Liverpool n’a pas apprécié la façon dont son coéquipier lui a parlé sur le terrain et il le lui a fait savoir une fois dans le vestiaire, devant des coéquipiers choqués. Le Bayern Munich a décidé de le suspendre pour le match de ce week-end face à Hoffenheim et de lui infliger une lourde amende (entre 300 000 et 500 000 euros). Mais cette histoire va laisser des traces. La semaine dernière, certains médias allemands expliquaient qu’un départ pourrait être envisagé par les dirigeants du Bayern Munich. Mais les sanctions n’ont pas été aussi fortes.

Le coach ne compte pas sur le Sénégalais

Toutefois, Skysports en Allemagne assure que l’idée de vendre Sadio Mané cet été est toujours dans la tête des dirigeants bavarois. Tuchel, qui a recadré l’attaquant vendredi tout en le soutenant après le scandale, est d’ailleurs sur la même longueur d’onde puisque le joueur n’entre pas dans ses plans. Son style de jeu ne correspond pas à son entraîneur, qui n’a d’ailleurs aucun projet avec lui. Outre les problèmes qu’il a sur le terrain, le Sénégalais n’a pas réussi à s’intégrer dans le vestiaire bavarois, où il est très critiqué. D’ailleurs, une blague fait le tour au sein du centre d’entraînement du club.

Skysports explique que suite à ses matchs décevants, certains se moquent et disent que le club a signé le frère jumeau de Sadio Mané. Pas le joueur de Liverpool. Les dirigeants n’en sont pas à dire cela mais ils considèrent que recruter le Sénégalais était une erreur, notamment avec un salaire de 20 millions d’euros par saison. Ce qui ne devrait pas pousser le joueur à changer d’air cet été. Les pensionnaires de l’Allianz Arena vont donc devoir trouver des arguments pour le convaincre de s’en aller, un an seulement après sa signature. Un échec.