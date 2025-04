Liga : Séville accroché par Alavès

Match de bas de tableau à Sánchez-Pizjuán. Le FC Séville 15e, recevait Alavés, 18e et premier relégable. Si les Sévillans comptaient six points d’avance sur leur adversaire du jour, et donc sur la zone rouge, au coup d’envoi de cette rencontre, ils espéraient mettre fin à leur série noire de quatre défaites d’affilée, qui aura d’ailleurs eu raison de Francisco Garcia Pimienta. Et pour son premier match à la tête de l’équipe andalouse, Joaquín Caparrós, qui avait déjà coaché les Rojiblancos à plusieurs reprises, a débuté par un match nul.

La suite après cette publicité

Pourtant, c’est bien Séville qui avait ouvert la marque grâce au jeune Peque. Il avait profité d’un bon service de Lucien Agoume pour permettre à son équipe de quasiment assurer le maintien. Mais la défense andalouse, comme bien souvent cette saison, a fini par craquer encore une fois. Avant la pause, Alavès a égalisé par l’intermédiaire de Kike Garcia. Le score ne bougera plus. Avec ce nul, Séville garde 6 points d’avance sur la zone rouge mais manque l’occasion de se mettre à l’abris à 6 journées de la fin.