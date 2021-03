Marco Reus s'enflamme pour Erling Braut Håland

Avec déjà 104 buts et 25 passes décisives lors de ses 133 matches disputés avec Molde, Salzbourg, Dortmund et la sélection norvégienne, Erling Braut Håland (20 ans) est un véritable phénomène et s'impose comme l'un des meilleurs buteurs de la planète. L'attaquant norvégien a notamment impressionné son coéquipier et capitaine Marco Reus.

La suite après cette publicité

Dans le podcast kicker meets DAZN, ce dernier s'est montré très impressionné par le natif de Leeds : «je n'ai jamais vu quelqu'un comme Haaland au club. Il est unique. Au cours des neuf derniers mois, il s'est beaucoup développé. Il sait quoi faire de mieux avec le ballon et laisse son adversaire derrière lui. Ses succès et ses buts ont un impact étrange qui nous aide.»