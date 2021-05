AS Roma : Paulo Fonseca quittera le club en fin de saison !

C’était dans l’ère du temps depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Paulo Fonseca (48 ans) quittera l’AS Roma à la fin de saison. Le club l’a annoncé à travers un communiqué. Le technicien portugais, qui avait rejoint Rome en 2019, n’aura pas réussi à atteindre les objectifs fixés en début de saison puisque le club pointe à la septième place à 9 points du sixième.

« Paulo a guidé l'équipe à travers plusieurs défis, notamment la pandémie de Covid et un changement de propriétaire, et l'a fait avec générosité, équité et une grande force de caractère. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets et sommes convaincus qu'il sera un atout fantastique où qu'il aille », peut-on lire dans le communiqué. « Même si les résultats ne sont pas toujours apparus sur le terrain, nous sommes conscients des différents points positifs qu'il nous a laissés et qui continueront à nous aider dans notre croissance, comme les nombreux jeunes talents qu'il a encouragés et améliorés et notre progression en Europa League cette saison », a ajouté Tiago Pinto, directeur sportif du club.