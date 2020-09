L'ESTAC rejoint le City Football Group !

Le président de l’ESTAC Daniel Masoni avait fait savoir qu’il souhaitait vendre ses parts à un investisseur de qualité, capable d’assurer l’évolution du club troyen dans la continuité. C’est aujourd’hui chose faite. En effet, l’ESTAC a informé par le biais d’un communiqué, l’officialisation de la vente de la SASP ESTAC à la société City Football Group (qui détient Manchester City au Royaume-Uni, New York City FC aux États-Unis, Melbourne City FC en Australie, Yokohama F. Marinos au Japon, Montevideo City Torque en Uruguay, Girona FC en Espagne, Sichuan Jiuniu FC en Chine, Mumbai City FC en Inde et Lommel SK en Belgique). Le désormais ex-propriétaire Daniel Masoni s’est dit très heureux de voir un tel investisseur reprendre les rênes du club de l’Aube.

«Je suis heureux que nous ayons pu parvenir à un accord avec le City Football Group et ses représentants, dans des conditions qui permettront au club d’assurer une certaine continuité avec les valeurs qui ont fait la force de l’ESTAC sur les dernières années, et notamment la volonté de travailler avec le tissu économique local. Je remercie également les actionnaires minoritaires qui ont majoritairement oeuvré pour faciliter l’aboutissement de ce dossier. Qu’une telle organisation s’intéresse à l’ESTAC est une fierté, à titre personnel, mais aussi à titre collectif, pour l’ensemble des collaborateurs qui m’accompagnent depuis de nombreuses années.»

City Football Group has today announced that Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), in France’s Ligue 2, has become its tenth club, following DNCG review of the acquisition.



