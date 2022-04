Arsenal : l'énorme coup de gueule de Mikel Arteta

Il y a des défaites qui marquent plus que d'autres. Hier soir, Arsenal a lourdement chuté sur la pelouse de Crystal Palace (3-0), alors qu'il pouvait prendre la 4e place du classement seul aux dépens de Tottenham. Au lieu de ça, les Gunners ont sombré face à la formation entraînée par Patrick Vieira. L'ancien capitaine a peut-être mis un coup déterminant à son ancienne équipe dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions.

Arsenal ne peut s'en prendre qu'à lui même. C'est d'ailleurs les propos tenus par Mikel Arteta en conférence de presse d'après match. «Il est temps d'accepter les critiques, de lever la main et de s'excuser car cette performance n'était pas assez bonne pour ce club. Il faut maintenant réagir. Nous sommes assez humbles pour accepter les critiques. Vous ne vous plaignez pas parce que nous avons perdu des joueurs et un match de football.»

Arteta en veut à ses joueurs

Les Gunners ont peut-être perdu plus qu'un match hier. A la peine, le latéral gauche Nuno Tavares est sorti à la pause, alors que son concurrent naturel Kieran Tierney est probablement blessé jusqu'à la fin de la saison, et que Thomas Partey a été remplacé à 15 minutes de la fin en boitant. Le capitaine Lacazette a lui vécu une soirée très compliquée, comme l'ancien Lillois Gabriel, qui s'est complètement troué sur le second but des Egales signé Jordan Ayew.

«Félicitations à Palace pour le match qu'ils ont joué mais nous nous sommes rendus la tâche impossible avec la façon dont nous avons joué. Vous devez être physique, courir et ensuite vous gagnez le droit de jouer. Nous étions vraiment incohérents avec le ballon et c'est inacceptable», prévient le coach espagnol. «Nous n'avions pas la concentration aujourd'hui ni le sang-froid pour dominer la situation, c'est donc ce qui m'énerve le plus. »