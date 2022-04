PL : Arsenal sombre à Crystal Palace et sort du top 4

Fin de série pour Arsenal, sèchement battu sur la pelouse de Crystal Palace (0-3) ce lundi, en clôture de la 31ème journée de Premier League. En manque d'inspiration et d'efficacité, les hommes de Mikel Arteta ont aussi été totalement mangés par une vaillante formation des Eagles, auteurs d'une très grosse première période, notamment dans l'impact. Sur un coup franc lointain excentré botté par Gallagher, Andersen, au cœur d'un mini-coup de billard, a involontairement remis le ballon en direction d'un Mateta ne se faisant pas prier pour pousser le ballon au fond des filets (1-0, 16e). Complètement dépassés, les Gunners ont craqué une deuxième fois en moins de dix minutes, Gabriel ratant son intervention et laissant le champ libre à Ayew pour ajuster Ramsdale et faire le break (2-0, 24e).

La suite après cette publicité

Incapables de se montrer dangereux au cours des 45 premières minutes, passant même proche du chaos (38e), Arsenal a légèrement sorti la tête de l'eau après la pause à Selhurst Park. La rentrée du néo-international brésilien Martinelli a apporté de la fraîcheur et de l'envie, sans toutefois parvenir à vraiment déstabiliser un bloc de Palace bien en place. Smith Rowe (63e) et Odegaard, pourtant idéalement servi par l'entrant Nketiah (67e), ont gâché, quand Guaita et Guehi ne rodaient pas dans les parages (80e) ou que la barre n'empêchait pas Nketiah de marquer (84e). Les pensionnaires de l'Emirates ont finalement pris l'eau. En solitaire, Zaha a obtenu, face à Odegaard, puis transformé comme un grand un penalty pour clouer le spectacle (3-0, 74e). Conséquence directe de ce derby londonien, après 5 succès consécutifs à l'extérieur : Arsenal n'est plus 4ème de Premier League, la faute à une plus mauvaise différence de buts que le rival Tottenham. Crystal Palace intègre la première partie de tableau après cette victoire référence pour Patrick Vieira et sa bande.