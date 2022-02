Quand Ibrahimovic chambrait Bennacer à propos des coups francs

Le caractère de Zlatan Ibrahimovic n'est plus à présenter. Entre son arrogance, ses punchlines, ou encore son caractère de leader, le Z s'est construit une réputation plutôt froide en dehors des terrains même si de nombreux coéquipiers ont assuré que le Suédois était très chambreur. Dans son livre «Adrénaline», l'ancien attaquant du PSG est revenu sur une situation qui l'a fait sourire face à l'AS Roma.

Alors qu'il se préparait à tirer un coup franc, le jeune Ismaël Bennacer vient lui demander s'il peut tirer : «lors du match à Rome, je marque un coup franc. Avant ça Bennacer s’approche et me dit: "hier à l’entraînement je n’en ai pas loupé, laisse-moi essayer". Je lui dis: "ok, tu les tires à l’entraînement, moi pendant les matchs". Isma sourit et s’éloigne.» Du pur Zlatan dans le texte.