Les déclarations fracassantes du patron de la Saudi Pro League sur l’avenir de Vinicius Junior

Le Real Madrid va peut-être repartir d’Arabie saoudite avec plus de maux de tête qu’à son arrivée. Le club de la capitale espagnole affronte le FC Barcelone pour un nouveau Clasico en finale de Supercoupe d’Espagne dimanche soir. Le pays accueillant la compétition en profite pour vanter les mérites de son championnat et sa politique entreprise il y a deux ans maintenant d’attirer les plus grandes stars de la planète. C’est le tour d’Omar Mugharbel, le patron de la Saudi Pro League aujourd’hui dans AS. Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, le dirigeant confirme vouloir viser maintenant des joueurs au sommet de leur carrière.

La suite après cette publicité

Le premier d’entre eux n’est autre que Vinicius Junior. Depuis l’été 2024, le Brésilien fait l’objet d’un intense pressing. Taulier des Merengues, l’attaquant de 24 ans n’a toujours pas prolongé son contrat courant actuellement jusqu’à 2027, et ça, les dirigeants du football saoudien le savent. Le Real Madrid s’est toujours montré serein dans ce dossier mais un transfert dès juillet dernier a été une réelle possibilité. L’ancien de Flamengo estimait que son temps n’était pas encore terminé à Madrid mais qu’en sera-t-il quand on lui proposera ce fameux contrat estimé à 1 milliard d’euros (sur 5 saisons) ?

Le patron de la SPL : «Attendons donc de voir ce qui se passe avec Vinicius»

«Nous espérons avoir des recrues intéressantes cet été», glisse Omar Mugharbel au média espagnol, qui lui demande ce que cela signifierait d’attirer Vinicius. «Ça serait quelque chose de similaire aux autres stars que nous avons. Il y a l’aspect sportif, pour améliorer la qualité des équipes, les structures et la dynamique. Et aussi de la visibilité commerciale. Les principaux acteurs bénéficient d’une visibilité mondiale et d’une grande valeur commerciale. Évidemment, cela fait grandir la ligue. C’est très important dans le sport, mais aussi en termes de visibilité et commercialement.»

La suite après cette publicité

D’après lui, la SPL est prête à accueillir un joueur du calibre de Vinicius. «Nous avons différents clubs à différents niveaux, avec différents niveaux de maturité, comme dans tous les championnats dans le monde. Il y a des équipes qui peuvent attirer ce type de joueur et d’autres qui ont encore besoin de se développer beaucoup plus. Et si j’évalue à ce que nous avons aujourd’hui, nos clubs ont ce qu’il faut pour attirer, développer et nourrir un tel talent. Attendons donc de voir ce qui se passe avec lui», affirme-t-il, comme un message directement envoyé à Florentino Pérez et à la star brésilienne.

Le patron du championnat saoudien estime sa compétition déjà parmi les meilleures du monde. La venue de très grands joueurs, même s’ils sont en majorité vers la fin de leur carrière, est un bon indicateur. Ils élèvent le niveau et permettent une meilleure "vente" du "produit". Le Real Madrid a de quoi sérieusement s’inquiéter car, même s’il n’est pas du tout dans le besoin de remplir ses caisses, les moyens illimités de la Saudi Pro League pourraient bien à nouveau faire voler en éclat la réalité des 30 dernières années. Celle où l’Europe est l’épicentre du foot mondial.