L’Arabie saoudite déclare la guerre au Real Madrid pour Vinícius Júnior !

Et si Vinícius Júnior cédait aux sirènes de l’Arabie saoudite ? Difficile pour l’heure de le dire mais le scénario reste plus que jamais légitime. Arrivé en juillet 2018 dans la capitale espagnole et désormais considéré comme l’un des plus grands joueurs de la planète football, le natif de São Gonçalo continuer d’alimenter bon nombre de rumeurs, à commencer par celle menant à un transfert dans le Golfe. Ce jeudi soir, Relevo consacre d’ailleurs un nouvel article au futur de l’ancien joueur de Flamengo.

La suite après cette publicité

Auteur de 13 buts et 9 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international brésilien (37 sélections, 5 buts) est toujours suivi de très près par les Saoudiens comme le rappelle le média ibérique. Lié aux Merengues jusqu’en juin 2027, l’ailier auriverde n’a de son côté toujours pas prolongé son contrat du côté de Madrid, et ce malgré des discussions entamées à l’été 2024. Une situation d’autant plus stressante au regard des récentes envies affichées par l’intéressé.

L’Arabie saoudite insiste pour Vini, le Real menacé mais serein

En effet, en août dernier, Vini avait envisagé changer d’air avant d’écarter l’idée, considérant que le moment n’était pas venu de quitter le Santiago Bernabéu. Après avoir échoué de peu au Ballon d’Or, le droitier d’1m76 pourrait-il une nouvelle fois envisager un départ ? Rien est moins sûr mais l’Arabie saoudite a, quoi qu’il en soit, bien l’intention de jouer sa carte à fond. Dans cette optique, Relevo rappelle qu’un contact avec son entourage a récemment été établi pour faire savoir qu’ils l’attendent toujours en 2025. Si Al-Ahli est même d’ores et déjà cité comme le possible futur club de l’Auriverde, la tranquillité est encore présente dans les bureaux de Valdebebas.

La suite après cette publicité

Bien que conscient de l’urgence et de la dangerosité du courtisan, le Real Madrid demeure confiant et compte bien régler ce dossier rapidement en espérant que l’ambition sportive du joueur prévaudra. Oui mais voilà, de son côté, l’Arabie saoudite est également très confiante à l’idée de convaincre le Brésilien, qui plus est avec un contrat historique d’1 milliard d’euros sur cinq saisons. En attendant d’en savoir plus sur cette guerre déclarée et alors que la situation est, pour l’heure, au point mort quant à une éventuelle prolongation, Vinícius Júnior va lui tenter de qualifier les siens pour la finale de la Supercoupe d’Espagne, qui se tient actuellement en… Arabie saoudite.