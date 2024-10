SPL : Al-Hilal poursuit son sans-faute contre Al-Ahli

6/6 pour Al-Hilal. En déplacement chez Al-Ahli ce samedi, le club champion en titre d’Arabie saoudite a fait respecter son statut de favori en allant s’imposer 2-1. Menés après l’ouverture du score de l’Esapgnol Gabri Veiga (12e, 1-0), les coéquipiers de Neymar ont finalement réagi grâce à leur goleador Alexsandar Mitrovic.

Le Serbe avait égalisé en seconde période (1-1, 56e), après s’être vu refuser plus tôt un but pour hors jeu. Il a finalement assuré le succès à son équipe sur penalty en fin de rencontre (1-2, 78e) en marquant son 10e but en 6 matches. Au classement, Al-Hilal reste leader devant Al-Ittihad. Al-Ahli, malgré la présence de gros noms comme Mahrez, Firmino, Kessié ou encore Edouard Mendy dans son effectif, est 10e.