Neymar en a marre d’attendre

Absent des terrains depuis le mois d’octobre 2023, Neymar (32 ans) est arrivé aux Etats-Unis pour suivre l’équipe du Brésil à la Copa América. Sans doute frustré par le piètre résultat de la Seleção face au Costa Rica, l’ancien joeuur du PSG a confié son envie de retrouver les terrains au plus vite.

«Tout d’abord, je veux rejouer, ce qui est la chose la plus importante. Cela me manque beaucoup. Ces mois ont été très difficiles. Ce n’est pas une blessure facile, où l’on se fait opérer, où l’on se rétablit et c’est tout. Non, ce n’est pas le cas. Je pense que c’est plus mental qu’autre chose. J’ai dû beaucoup me préparer mentalement pour pouvoir garder l’envie de jouer au football. C’est la chose la plus importante à laquelle je pense en ce moment. Je ne pense pas aux titres, aux victoires, aux buts, à quoi que ce soit. Je pense à me rétablir le plus vite possible et à rejouer. Nous n’avons pas encore de date de retour. C’était prévu pour septembre, mais nous ne savons pas encore, cela dépend de la façon dont les choses se passent. Je ne suis pas pressé, je veux revenir en forme. Dès que j’entre sur le terrain, je dois être à 100 %. Je ne veux pas revenir plus ou moins bien. Peu importe que je sois absent 10 mois, un an ou 15 mois. Cela n’a pas d’importance. Je dois revenir à 100 % et c’est ce que je veux», a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe.