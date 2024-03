Le beau geste de l’AS Monaco pour les dix ans de la Fondation Flavien

Soirée de gala ce vendredi au stade Louis II de Monaco. En principauté, l’AS Monaco affronte le Paris Saint-Germain en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. En marge de cette rencontre au sommet dans l’élite, la soirée a été mise à profit pour fêter les dix ans de la Fondation Flavien. Le club asémiste et son président Dmitry Rybolovlev ont mis à l’honneur l’organisation engagée dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Ainsi, l’homme d’affaires russe a remis un maillot à Denis Maccario, président de la Fondation Flavien, et Enzo, jeune supporter monégasque, en rémission depuis 10 ans.

La suite après cette publicité

Auparavant, Enzo a eu l’opportunité de vivre l’avant-match dans les coulisses de cette affiche du week-end, au plus proche du terrain et des acteurs de la rencontre. Un moment unique qu’il a partagé aux côtés d’Aaron, jeune fan parisien soutenu par la Fondation Paris Saint-Germain, également associée à l’initiative. Le jeune Enzo a par ailleurs donné le coup d’envoi virtuel de ce choc de Ligue 1 en compagnie de Denis Maccario. Décidé à soutenir la cause, Dmitry Rybolovlev a fait un don de sa propre poche pour soutenir la Fondation Flavien.