Aymeric Laporte chambre Vinicius après son match

L’Espagne-Brésil a tenu toutes ses promesses et nous a livré un match prolifique en but (3-3). Aucune des deux équipes n’a réussi à s’imposer dans le match amical, mais deux jeunes joueurs se sont révélés en sélection nationale avec Lamine Yamal et Endrick tous deux buteurs. Dans son jardin du Santiago-Bernabeu, Vinícius Júnior (23 ans) n’a pas réussi à scorer, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne s’est pas fait remarquer. Toujours dans la provocation balle au pied ou dans ses paroles, il s’est accroché avec plusieurs joueurs espagnols, dont Aymeric Laporte. Le défenseur d’Al-Nassr a répliqué sur les réseaux sociaux.

« Peut-être qu’il voulait danser » s’est-il moqué du Brésilien sur X. Vinicius s’était plein en conférence de presse cette semaine qu’il n’était pas jugé que sur son football. Hier soir face aux Espagnols, le Brésilien était pourtant investi d’une mission en portant pour la première fois le brassard de capitaine de la Seleçao.