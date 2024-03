Sporting CP : Viktor Gyökeres botte en touche pour son avenir

Buteur lors de la lourde défaite de la Suède, jeudi soir, face au Portugal (2-5), Viktor Gyökeres n’a pas échappé aux questions quant à son avenir quelques minutes après la rencontre. Étincelant depuis le début de la saison sous les couleurs du Sporting CP, le buteur suédois attise les convoitises de nombreux cadors européens. Pour autant, celui qui totalise 36 buts et 14 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues refuse, pour l’heure, de se projeter.

«Impossible de le dire maintenant (si je vais rester au Sporting CP) mais tout se passe bien et je suis heureux», a ainsi lâché l’intéressé dans des propos relayés par O Jogo. Pour rappel, le joueur de 25 ans avait déjà montré son attachement à la formation portugaise ces dernières semaines au moment de répondre à un éventuel intérêt de Chelsea. «Je n’ai pas d’avis là-dessus. Je suis ici, et nous avons des matchs importants à jouer. Ma préoccupation est ici. Il y a beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux et sur d’autres sites, mais cela ne me préoccupe pas. Je n’y pense pas. Je suis ici à l’heure actuelle, et focalisé à 100% sur ce club». Le message est passé !