OL : Juninho ne regrette pas encore pour Gouiri

C'est l'un des plus grands regrets des supporters lyonnais. Amine Gouiri, pur produit de la formation rhodanienne, a plié bagages, faute de temps de jeu à l'OL, pour rejoindre Nice, où il a déjà inscrit deux buts. Annoncé comme un futur grand attaquant, le joueur de 20 ans a-t-il été mal géré par la direction lyonnaise ? Invité sur RMC, le directeur sportif Juninho a évoqué ce cas sensible.

« Il n’y a pas de regrets maintenant, mais peut-être que dans un an oui. Il a mis du temps à récupérer sa place après sa blessure. Dans une équipe, il y a beaucoup de concurrence. Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu. On a pensé à le prêter. Comme ça, il va jouer et montrer tout ce qu’il est capable de faire. C’était notre idée. Mais Amine était déçu, revanchard. Il nous a dit "ou vous me transférez ou ça ne se fait pas". Il a tout pour réussir une grande carrière », a expliqué Juninho.