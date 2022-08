L'OGC Nice casse sa tirelire pour Sofiane Diop

La suite après cette publicité

Grâce à sa qualification en Ligue Europa Conférence après une victoire arrachée en prolongation face au Maccabi Tel Aviv (2-0, 2-1 aux scores cumulés), l'OGC Nice voit se profiler une saison chargée avec une deuxième participation en Coupe d'Europe sous l'ère INEOS en plus des compétitions nationales (Ligue 1 et Coupe de France).

Et pour pouvoir performer sur tous les tableaux, Lucien Favre a déjà pu accueillir plusieurs recrues durant ce mercato estival pour étoffer son effectif (Schmeichel, Ramsey, Beka Beka, plus récemment Pepe...). Mais l'entraîneur suisse veut encore renforcer son secteur offensif, notamment pour pallier le possible départ de Calvin Stengs. L'heureux élu ? Sofiane Diop, lié à l'AS Monaco jusqu'en 2026.

Diop, du Rocher à la Côte d'Azur

En effet, l'OGC Nice a officialisé la signature de l'ailier international Espoirs tricolore Sofiane Diop, auteur de 9 buts et 7 passes décisives la saison passée. Par le biais d'un communiqué, le Gym s'est félicité de l'arrivée de sa septième recrue estivale : « L’OGC Nice a le plaisir d’annoncer l’arrivée du milieu offensif Sofiane Diop, en provenance de Monaco. » Considéré comme l'un des plus grands espoirs de la génération 2000, celui qui pourrait également jouer en sélection nationale pour le Sénégal et le Maroc avait finalement rejoint les rangs de l'ASM, où il a disputé 105 matches toutes compétitions confondues (17 réalisations et 9 offrandes).

📺 « Le clip du jour » vous est présenté par une chaîne musicale iconique… pic.twitter.com/rcAeoiJiNt — OGC Nice (@ogcnice) August 29, 2022

Peu utilisé en fin de saison par Philippe Clement, qui disposait alors d'un onze performant ayant enchaîné 9 victoires sur les dix derniers matches de la saison en L1, il était revenu blessé à la reprise et n’avait pu participer à la préparation avec le reste du groupe. En rejoignant le club azuréen en échange de près de 22 M€, l'ancien Rennais vient renforcer une attaque déjà fournie chez les Aiglons (Delort, Gouiri, Dolberg, Brahimi, Pepe...).