Benjamin Bourigeaud prolonge à Rennes

Cinq qualifications européennes, une victoire en Coupe de France, c'est une belle contribution. Avec une vidéo originale, le Stade Rennais vient d'annoncer la prolongation de contrat de Benjamin Bourigeaud. Convoité cet été, le milieu de terrain de 28 ans va donc poursuivre l'aventure en Bretagne jusqu'en juin 2026.

«La famille Bourigeaud se sent bien à Rennes et elle y reste ! L’infatigable milieu de terrain Rouge et Noir prolonge l’aventure pour deux saisons supplémentaires», a communiqué le Stade Rennais. Arrivé de Lens en 2017, « Bourige » a disputé 225 matchs, inscrit 42 buts et délivré 44 passes décisives en Rouge et Noir.