Kylian Mbappé demande une meilleure utilisation du VAR

Auréolé du titre de meilleur joueur de l'année 2021 lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards ce lundi, Kylian Mbappé termine l'année civile de la plus belle des manières, lui qui avait déjà remporté la coupe de France avec le PSG et la Ligue des Nations avec les Bleus. Par ailleurs titré meilleur buteur (27 réalisations) et meilleur joueur de Ligue 1, l'ancien Monégasque s'est exprimé lors de cette remise de trophées. Interrogé longuement, en compagnie de Robert Lewandowski, par les organisateurs émiratis, le natif de Bondy est notamment revenu sur l'utilisation du VAR et réclame, à ce titre, une utilisation plus efficiente.

«Je suis favorable s'il est bien utilisé. Mais l'arbitre ne peut pas prendre sept minutes pour prendre une décision. Parfois, on ne sait pas ce qu'il se passe et on est les premiers pénalisés. On devrait être plus impliqué, il faut encore s'adapter», a ainsi déclaré Mbappé avant d'être appuyé par l'attaquant polonais : «j'ai perdu deux demi-finales et un quart de finale de Ligue des champions à cause d'erreurs d'arbitrage, a rappelé Lewandowski. Peut-être que nous serions allés en finale que nous aurions gagné. Je pense que le VAR est une bonne chose s'il est bien utilisé». Deux nouvelles sorties qui pourraient accélérer les aménagements envisagés autour de l'assistance vidéo, notamment via le possible port d'un micro pour les arbitres.