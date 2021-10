Manchester City refuse une grosse offre pour une pépite

À l'instar de Phil Foden, Manchester City possède plusieurs joueurs susceptibles d'exploser au plus haut niveau. James McAtee (18 ans) fait partie de ces jeunes suivis de près en Angleterre. La preuve : les Cityzens ont refusé une offre de 8 millions de livres sterling (environ 9,4 millions d'euros) soumise par Brighton pour le milieu de terrain de 18 ans, d'après The Athletic. Les Seagulls espéraient séduire le principal concerné en lui offrant la perspective d'évoluer en équipe première.

Le media britannique révèle que Crystal Palace et West Ham surveillent également de très près l'international U20 anglais (1 but en 1 sélection). Pep Guardiola a offert à James McAtee ses premières minutes en professionnel le 21 septembre dernier, lors de la large victoire des Skyblues contre Wycombe au 3e tour de la League Cup. Il évolue régulièrement avec les U23 de Manchester City (12 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2021-2022.