Dani Alves évoque son avenir

Libre depuis son départ du FC Barcelone et son retour pour six mois en Catalogne, Dani Alves souhaite retrouver un projet intéressant afin de poursuivre sa carrière. Dans les colonnes du Guardian, le brésilien de 39 ans a parlé de son futur en tant que footballeur : « Aujourd'hui, je suis au chômage, mais des choses intéressantes sont arrivées. Je fais mon étude sur les endroits où aller qui ont un bon niveau de compétitivité. »

Toujours présent dans la tête du sélectionneur brésilien, Tite, Dani Alves sait qu'il doit jouer et être performant pour espérer partir au Qatar pour la coupe du monde en 2022 : « Personne ne joue parce que c'est un ami de l'entraîneur. En fin de compte, c'est son travail qui est en danger. (…) Il ne s'exposera pas. Il n'est pas stupide. Il a besoin de joueurs qui correspondent à ce dont il a besoin. Tite et moi avons de nombreuses années de travail ensemble. C'est une relation de confiance et qui exige de l'autre des performances élevées. Il est très pointilleux. » Ce qui est sûr, c'est que son âge n'est pas un frein pour lui : « Je sais que tout le monde parle de mon âge, que je suis vieux, qu'il y a 20 ans tout le monde me voulait et aujourd'hui non. Mais je ne suis pas du tout d'accord car j'ai une expérience aujourd'hui que je n'avais pas il y a 20 ans. Quand il y a un gros match, les jeunes de 20 ans deviennent nerveux et inquiets, mais pas moi. » Selon le média anglais, le Real Valladolid tenu par Ronaldo et l'Athletico Paranaense entraîné par Luis Felipe Scolari seraient intéressés par le latéral droit brésilien.