Dani Alves annonce son départ du FC Barcelone et se retrouve sur le marché !

Voilà une nouvelle légende du football à classer dans la catégorie libre comme l'air cet été. Dani Alves (39 ans) est sur le marché comme l'avait expliqué Sport. Le quotidien sportif catalan assure que le FC Barcelone lui a signifié qu'il ne prolongerait pas son bail, qui expire au 30 juin.

Le latéral droit, revenu cet hiver après sa résiliation à São Paulo, espérait secrètement que le club catalan lui offrirait une rallonge jusqu'à l'été 2023. Il était même prêt, selon le journal, à inclure une clause permettant aux pensionnaires du Camp Nou de résilier ledit contrat une fois le Mondial au Qatar terminé.

Déjà des offres en Europe

Oui mais voilà, malgré une pige correcte sur le terrain (14 apparitions en Liga, 1 but) et en dehors (il a parfaitement joué son rôle de grand-frère au sein du vestiaire de son ancien partenaire Xavi Hernandez), les Azulgranas, qui pensent accueillir Cesar Azpilicueta et comptent toujours sur Sergiño Dest, en ont décidé autrement et le lui ont annoncé.

L'international brésilien (124 sélections, 8 réalisations), qui ambitionne toujours de disputer la prochaine Coupe du Monde, l'a confirmé via ses réseaux sociaux. «J'espère que ceux qui vont rester changeront l'histoire de ce club, sincèrement. Un cycle de défis se termine, un autre, encore plus compliqué s'annonce», a-t-il posté. Il doit donc désormais retrouver un club cet été pour convaincre Tite de le sélectionner. Il dispose déjà d'offres en Europe à en croire Sport qu'il va désormais étudier plus attentivement. Qui veut de Dani Alves ?