EdF : les regrets de Bafétimbi Gomis

Le 27 mai 2008 restera un jour gravé dans la mémoire de Bafétimbi Gomis. Ce jour-là, le natif de la Seyne-sur-Mer a honoré sa première cape en équipe de France lors d'un succès 2 à 0 face à l'Équateur. Il avait d'ailleurs marqué un doublé pour les Bleus, démarrant de la meilleure des façons son aventure en sélection sous les ordres de Raymond Domenech. Un sélectionneur qui l'avait d'ailleurs pris pour participer à l'Euro 2008. Avec la France, Gomis a été sélectionné à 12 reprises (3 buts). La dernière remonte au 9 juin 2013.

Interrogé par So Foot, l'ancien joueur de l'ASSE et l'OL a évoqué son passage en équipe de France et ses regrets. «C’est entièrement de ma faute, j’ai eu une discussion avec Didier Deschamps en 2014. En toute sincérité, la façon dont je conçois le foot aujourd’hui et le temps que j’accorde à mon métier sont des choses que je négligeais auparavant. Alors oui, j’ai des regrets. Avec une autre hygiène de vie, davantage de sacrifice et cinq ou six buts supplémentaires par saison, j'aurais sans doute eu plus de sélections. Mais chacun son chemin, je suis content de ce que j’ai fait. Même si ce n’est « que » douze capes, ça été un honneur de porter les couleurs de la France. C’est comme ça que l’on apprend, et je suis content maintenant d’avoir rectifié le tir.»