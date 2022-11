PSG-Auxerre : la réaction à chaud d'Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le PSG a assuré une belle victoire face à Auxerre (5-0) au Parc des Princes. Le jeune Hugo Ekitike en a profité pour inscrire son tout premier but dans son nouveau club. Un soulagement pour lui comme il l'a confié au micro de Prime Video en après-match.

«J'ai ressenti beaucoup d'émotions, car je marque au Parc, à la maison. Ça me libère même si je n'aime pas dire ce mot, mais je l'attendais. Je suis content de marquer mon premier but ici. On se charrie beaucoup avec mes coéquipiers, on se chambre. Ils savaient que j'attendais ce but. Ça me fait du bien de voir que tout le monde est heureux. Je suis un joueur de collectif, j'aime bien passer des bons moments sur le terrain et en dehors. Ma situation ? Ça fait partie du football les moments bas et hauts. Quand tu es dans les bas, tu dois travailler. C'est ce que j'ai fait, je n'ai pas lâché. Quand j'ai du temps de jeu, je montre que je mérite ma place sur le terrain et que je dois encore gagner. Mon temps de jeu ? C'est avec les performances du terrain et il faut s'adapter à ce que le coach a envie de faire. Devant moi, j'ai les trois meilleurs joueurs du monde. Il faut être patient, les observer. Je prends ce que j'ai à prendre.»