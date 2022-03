OL : Karl Toko-Ekambi réfute tout problème avec Peter Bosz

Hier, l’Olympique Lyonnais a réalisé une très mauvaise opération dans la course à l’Europe en s’inclinant 4-2 à domicile face au Stade Rennais. Un gros couac survenu alors que les Gones sortaient d’une belle victoire à Porto en Ligue Europa. Mais pour Karl Toko-Ekambi, pas de quoi affirmer qu’il y a un souci entre Peter Bosz et ses joueurs.

« Ce sont toujours les mêmes questions qui se répètent. Il n’y a pas de soucis avec le coach, on a raté le match, on n’a pas été au point avec ce qu’on voulait faire. On ne va pas ressasser le passé, ça ne sert à rien. On sait ce qu’on a à faire, on va essayer d’être plus prudent à l’avenir, on n’a plus le choix. Le mot d’ordre est confiance, s’appuyer sur les choses positives et ne plus répéter les choses négatives », a-t-il déclaré au Progrès.