Flamengo a déjà oublié Gerson

Sa sortie, désabusée, lors de son remplacement à Lille ce dimanche et sa réaction, épidermique, au moment de prendre place sur le banc de touche ne trompent pas. Il y a un malaise Gerson (24 ans) naissant à l'Olympique de Marseille. La recrue la plus chère de l'été phocéen, plus de 20 M€ bonus inclus, peine à s'imposer, et ce, malgré des qualités techniques indéniables et le soutien de Jorge Sampaoli. Les critiques se font de plus en plus vives et l'intéressé ne cache donc plus son exaspération. C'est dans ce climat que le gaucher s'apprête à retrouver son Brésil natal, lui qui a été convoqué par Tite pour les trois prochains matches de la Seleção comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar.

La suite après cette publicité

Au pays, il aura l'occasion de constater que son ex, Flamengo, s'est plutôt bien remis de son départ. Le club carioca, troisième au classement de Série A (à 11 points du leader l'Atlético Mineiro, mais avec deux matches de retard), s'est qualifié la semaine passée pour la finale de Copa Libertadores (à venir contre Palmeiras). Le Mengão, également toujours en lice en Coupe du Brésil (demi-finale à venir contre l'Athletico Paranaense), se porte très bien depuis l'arrivée aux manettes de Renato Gaucho. Le technicien brésilien a trouvé la bonne formule pour faire briller l'armada de stars locales, parmi lesquelles Gabigol, Bruno Henrique, Diego, Diego Alves, Filipe Luis et plus récemment David Luiz.

Andreas Pereira meilleur que Gerson ?

Il a surtout obtenu le renfort d'Andreas Pereira, arrivé sous la forme d'un prêt en provenance de Manchester United, que les médias brésiliens voient déjà comme le remplaçant de Gerson. Et pour certains, malgré une possible sanction à venir liée aux conditions de son arrivée au regard des règlements sanitaires en vigueur, il n'y a pas photo. «S'ils ont des styles semblables, Andreas Pereira est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique que Gerson. Il se projette très bien dans la surface aussi. C’est un combattant, de par son apprentissage en Angleterre. C’est ce qui manquait un peu dans l’entrejeu, un milieu capable d’aider William Arão dans la récupération», a argué Junior, légende du club et du football brésilien, au micro de SporTV.

Avec deux réalisations au compteur en huit apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée, le milieu de terrain formé chez les Red Devils s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement et aux concepts tactiques de son entraîneur. Certains se demandent même déjà quel est le prix de l'option d'achat incluse dans son contrat de prêt. Il serait de l'ordre de 20 M€ selon certains échos. Soit peu ou prou, le montant de la vente de Gerson à Marseille. Déjà remplacé dans son ancienne écurie et à la recherche de sa place dans la nouvelle, le n° 8 de l'OM va devoir rapidement se débarrasser de l'étiquette d'erreur de casting qui commence doucement à lui coller à la peau.