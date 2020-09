PSG : les premiers mots d'Alessandro Florenzi

La suite après cette publicité

C'est fait Alessandro Florenzi a signé au PSG. L'Italien de 29 ans est arrivé sous forme de prêt avec option d'achat en provenance de la Roma. Après ses six mois en début d'année à Valence, ça sera sa seconde expérience internationale de sa carrière. Dans le communiqué du club, le joueur de couloir droit se dit impatient d'y être, peut-être dès dimanche s'il est qualifié face à l'OM (match à suivre ici en live commenté). Il est également honoré qu'un club finaliste sortant de la Ligue des Champions ait pensé à lui.

« Je suis particulièrement fier et heureux de devenir un joueur du Paris Saint-Germain. C’est un des clubs majeurs en Europe aujourd’hui comme l’a encore confirmé son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions, le mois dernier. J’aurai à cœur de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Nous avons des défis extraordinaires qui nous attendent cette saison. Ce sera un plaisir et un honneur de les relever aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, qui font partie des meilleurs joueurs du monde. » Florenzi aura pour concurrent Colin Dagba et Thilo Kehrer.