Le Stade Rennais interdit ses joueurs de participer aux Jeux Olympiques

Coup dur pour les espoirs rennais. Bien que l’équipe de France espoirs compte plusieurs joueurs du Stade Rennais dans son dernier rassemblement, le club breton a décidé de ne pas autoriser ses jeunes talents à disputer le tournoi de football des Jeux Olympiques (22 juillet - 7 août) avec les moins de 21 ans, d’après l’Équipe et Ouest-France, qui ajoute que les joueurs concernés ont été informés par le club de cette décision.

La raison ? Le Stade Rennais souhaite avoir un groupe le plus complet possible pour disputer les échéances importantes en août, à savoir la première journée de Ligue 1 et les barrages de la Ligue Europa Conférence qui auront lieu les 19 et 26 août prochain. Pour rappel, la dernière fois que l’équipe de France espoirs s’est réunie fin mai pour disputer les quarts de finale de l’Euro contre les Pays-Bas (défaite 2-1) deux joueurs rennais était convoqués : Faitout Maouassa (22 ans) et Eduardo Camavinga (18 ans). La jeune révélation de la saison Adrien Truffert (19 ans) avait également été appelé par Sylvain Ripoll mais le breton avait du déclarer forfait. Les trois rennais peuvent donc dire adieu à leur rêve de Jeux Olympiques.