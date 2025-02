Arsenal : l’infirmerie continue de se remplir

Déjà privé de Gabriel Jesus jusqu’à la fin de la saison et de Bukayo Saka depuis la fin du mois de novembre, l’attaque d’Arsenal a encore été amputée d’un nouveau membre ce mercredi. Sorti à la mi-temps de la demi-finale retour d’EFL Cup contre Newcastle, Gabriel Martinelli pourrait être absent plus d’un mois à cause d’un problème musculaire au niveau des ischios-jambiers, selon Sky Sports. Désormais, Kai Havertz, Raheem Sterling et Ethan Nwaneri sont les derniers attaquants de métier encore valide dans l’effectif de Mikel Arteta.

La suite après cette publicité

Un problème qui met en lumière le manque d’investissement d’Arsenal sur le mercato hivernal pour se dégoter un joker. Les Gunners ont essuyé les refus de Matheus Cunha et Ollie Watkins, et n’ont pas pu mener à leur terme les négociations autour de Mathys Tel et de Benjamin Sesko, le premier rejoignant même le rival londonien, Tottenham. «Nous avions une intention claire, qui est toujours la même : améliorer l’effectif avec des joueurs qui peuvent le faire, surtout en attaque. Nous n’y sommes pas parvenus», a constaté avec déception Mikel Arteta au moment d’évoquer l’inactivité sur le mercato.