Amine Gouiri lance idéalement les Bleuets contre les Iles Féroé ! (Live)

20e : sur la gauche, Sofiane Diop centre fort vers le premier poteau mais c'est dévié en corner par la défense adverse.

La suite après cette publicité

19e : une forte pluie est en train de tomber sur la pelouse. Cela pourrait perturber les deux équipes.

18e | Eduardo Camavinga pour la frappe !

Sur la droite, Eduardo Camavinga provoque balle au pied et rentre dans la surface. Il déclenche un tir puissant qui se loge dans les gants du gardien.

17e : sur la droite, Nathanaël Mbuku déborde et délivre un centre sortant en retrait dont Adrien Truffert manque de profiter.

16e : faute de Loïc Badé sur la gauche à 30 mètres de ses buts et joli coup franc pour les Iles Féroé.

15e | Amine Gouiri pour la tête !

Sofiane Diop décale sur la gauche Adrien Truffert qui déborde et centre fort vers le but. Dans le dos d'Áki Johannesen, Amine Gouiri place un coup de tête qui se dérobe sur la droite.

14e : cherché dans la profondeur, Arnaud Kalimuendo est signalé hors-jeu.

13e : bien plus hauts depuis l'ouverture du score, les joueurs de Sylvain Ripoll font preuve d'une joli attitude et veulent continuer d'attaquer fort.

12e : Adrien Truffert déborde sur la gauche et centre en bout de course au premier poteau. C'est finalement repoussé.

11e : le niveau technique a bien évolué pour les Bleuets avec de jolis combinaisons dans les petits espaces.

10e : cinquième but pour Amine Gouiri depuis qu'il évolue en équipe de France espoirs.

9e : après quelques minutes un peu compliqué, la France s'est mis dans le sens de la marche et mène déjà au score. Les Bleuets sont sur de bons rails.

8e | Amine Gouiri ouvre le score ! (1-0)

Lancé sur la gauche, Amine Gouiri rentre dans la surface et déclenche un tir qui est mal relâché par le gardien sur la gauche de son but. Les Bleuets virent en tête.

7e | La double occasion française !

Trouvé sur la droite de la surface, Maxence Caqueret déclenche un tir puissant qui est contré par Sjúrdur Pauli Nielsen sur la ligne. Le ballon revient dans l'axe sur Adrien Truffert. La reprise de ce dernier se dérobe sur la droite.

6e : Maxence Caqueret lance idéalement Nathanaël Mbuku sur l'aile droite mais ce dernier s'enferme et perd le ballon.

5e : le pressing féringien est impressionnant pour le moment et cela gêne bien la France qui perd souvent les duels.

4e : belle intensité de la part des locaux qui tentent de perturber la France. Les Bleuets se mettent à reculer et ont du mal à construire.

3e : début de rencontre assez calme où la France essaye de mettre son jeu en place tandis que les Iles Féroé sont bien en place.

2e : bon débordement de Nathanaël Mbuku sur la droite. Le joueur de Reims centre fort vers le but adverse mais la sphère termine dans les gants du gardien.

1re : comme prévu, l'équipe de France prend le contrôle du ballon et essaye de mettre son jeu en place. Les joueurs des Iles Féroé restent bien en place.

C'est parti dans ce match !

Suite au coup de sifflet de l'arbitre, les Féringiens engagent dans cette rencontre face à la France. Steffan Løkin engage en faveur des locaux.

18h27 : les différents acteurs de cette rencontre rentrent sur le pelouse et les hymnes sont joués.

18h25 : le début de cette rencontre est imminent et les deux équipes sont en train de patienter dans le tunnel.

18h20 | Illan Meslier incarne l'avenir

Si Mike Maignan en équipe de France A est le mieux placé pour représenter la succession d'Hugo Lloris, derrière lui, on peut penser à Alban Lafont mais surtout à Illan Meslier. Intéressant avec Leeds United, le jeune portier sera le portier cadre de cette sélection des Bleuets.

18h10 | Amine Gouiri marche sur l'eau

Actif en ce début de saison avec Nice, Amine Gouiri a marqué 3 buts en 3 matches disputés et a délivré une passe décisive. En train de franchir un cap en club, le joueur de 21 ans sera l'un des hommes forts de cette sélection.

18h | Eduardo Camavinga, patron dans le milieu ?

Recruté en toute fin de mercato par le Real Madrid, le milieu français de 18 ans est redescendu en équipe de France Espoirs suite à une période plus compliquée. Très bon contre la Macédoine du Nord, il tentera de montrer qu'il peut être un référent de cette équipe des Bleuets.

17h55 | Confirmer la première belle impression

Face à la Macédoine du Nord, l'équipe de France a joliment brillé avec une victoire 3-0. Avec des buts de Mbuku, Camavinga et Kalulu et un jeu plutôt intéressant, les Bleuets ont montré des belles choses mais cela demande déjà confirmation.

17h50 | Le point sur le classement

Dans ce groupe H, quatre équipes se tiennent en respect avec trois points, soit les Iles Féroé, l'Arménie, la France et l'Ukraine. Les deux derniers cités ont l'avantage de n'avoir disputé qu'un match tandis que la Serbie et la Macédoine du Nord n'ont que zéro point. Dans ce contexte, les Bleuets peuvent déjà prendre le large avec la concurrence.

17h45 | Les bancs de touche

Sylvain Ripoll pourra compter sur un banc fourni avec Bajic, Dietsch, Saliba, Chotard, Bard, Cho, Mara, Thuram et Pelmard. De leur côté, les Iles Féroé disposeront de Nilsson, Mørk, Fróðason, El Moustage, Sørensen, Ólavsson Jensen, Jonhardsson, Øregaard et Dam.

17h40 | Le onze des Iles Féroé

De son côté, la sélection féringienne opte pour un 4-4-2 avec Bárdur á Reynatröd dans les buts. Devant lui, Sjúrdur Pauli Nielsen, Áki Johannesen, Børge Petersen et Paetur Skipanes prennent place en défense. Símun Sólheim, Noah Mneney, Stefan Radosavljevic et Áki Samuelsen se retrouvent dans l'entrejeu alors que Andrass Johansen et Steffan Løkin assurent le duo offensif.

17h35 | Le onze de la France

Sylvain Ripoll opte pour un 4-4-2 avec Illan Meslier dans les cages. Devant lui, Pierre Kalulu, Loïc Badé, Benoît Badiashile et Adrien Truffert prennent place. Maxence Caqueret et Eduardo Camavinga assurent le double pivot tandis que Nathanaël Mbuku et Sofiane Diop se retrouvent dans les couloirs. Enfin, Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo sont associés en attaque.

17h30 | Bienvenue au Svangaskarð

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre qualificative pour l'Euro U21 opposant les Iles Féroé à la France au Svangaskarð de Toftir. Le coup d'envoi est prévu à 18h30.