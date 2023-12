Borussia Dortmund - PSG : les compositions probables

Le PSG joue une énorme partie de sa saison ce soir, sur la pelouse du Signal Iduna Park de Dortmund. Face à une équipe allemande déjà qualifiée, les troupes de Luis Enrique se doivent de gagner, elles qui ont deux points d’avance sur le troisième et le quatrième, Newcastle et l’AC Milan, qui s’affronteront en même temps et qui briguent cette deuxième place. En cas de défaite parisienne ou de match nul, et de victoire des Magpies contre les Milanais, le Paris Saint-Germain serait par exemple éliminé.

Pas le droit à l’erreur donc, pour ce PSG qui dépend tout de même uniquement de lui-même pour accéder au prochain tour, et qui pourrait aussi passer en cas de mauvais résultat et de match nul dans l’autre rencontre. Une situation loin d’être critique donc, surtout que le Borussia Dortmund est déjà qualifié et est un peu dans le dur en ce moment, n’ayant remporté aucune de ses trois dernières rencontres toutes compétitions confondues. Les Jaune-et-Noir réalisent en plus une saison assez moyenne en championnat, avec une cinquième place en Bundesliga, et de grosses largesses en défense.

Luis Enrique doit bricoler un peu

Pour ce duel, Edin Terzic peut compter sur une belle équipe, avec Kobel dans les cages. Il sera protégé par Bensebaïni, Schlotterbeck, le vétéran Hummels ainsi que Süle. Dans l’entrejeu, on retrouvera un duo composé d’Ozcan et de Sabitzer, avec Reus dans un rôle légèrement plus avancé. Dans le secteur offensif, place à Bynoe-Giuttens, Brandt et Füllkrug, la référence offensive du club de la Ruhr.

De son côté, Luis Enrique est un peu plus handicapé par les pépins physiques, qui vont le priver de Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Kimpembe, en plus d’Ousmane Dembélé, suspendu face à son ancien club. Donnarumma sera titularisé dans les cages, avec Hakimi, Marquinhos, Danilo et Lucas Hernandez devant lui. Le milieu sera confié à Ugarte, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, finalement totalement remis de sa blessure. Devant, l’Espagnol devrait miser sur le duo Barcola et Kang-In Lee pour épauler Mbappé.

