Le coup de rage de Carlo Ancelotti contre les journalistes

Suite à la blessure de Vinicius Jr, certains journalistes et éditorialistes ont critiqué Carlo Ancelotti, lui reprochant de ne pas faire tourner et reposer certains joueurs majeurs qui enchaînent les matchs. Il faut dire que le Brésilien était parti en sélection pendant la trêve, et certains estimaient que sa présence dès le début du match face à Leganés n’était pas forcément nécessaire.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a expliqué ne pas du tout apprécier ces critiques… « Moi, j’écoute beaucoup les conseils, mais j’ai dirigé 1300 matchs, j’ai fait 1300 compositions et j’ai fait presque 4000 changements. Personne ne peut me donner de conseils sur ça », a expliqué l’Italien, agacé. Le message est passé…

