Premier League : Manchester United l’emporte au forceps contre Chelsea, City tombe à Aston Villa

La 15e journée de Premier League était le théâtre d’un choc entre deux géants malades, Manchester United et Chelsea. MU a de nouveau chuté lors de sa dernière sortie à Newcastle, alors que les Blues sont toujours aussi instables. Les vingt-deux acteurs offraient d’ailleurs un début de rencontre à l’image de leur niveau de confiance, un mélange de n’importe quoi. Robert Sanchez sauvait les siens devant Hojlund (4e) et surtout le pénalty de Bruno Fernandes (9e), puis Antony (15e). Mudryk a bien fait passer un frisson à Old Trafford en contre (13e) mais McTominay finissait par récompenser la domination globale des siens (1-0, 19e). La qualité technique n’était pas toujours au rendez-vous, pas comme les erreurs de part et d’autre qui permettaient quelques situations très chaudes, à l’image du double-arrêt de Sanchez (34e) et du duel remporté par Onana devant Jackson (36e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Man United 27 15 0 9 0 6 18 18 10 Chelsea 19 15 2 5 4 6 26 24

Le ballon a fini par rentrer à nouveau au fond des filets grâce à Palmer, qui égalisait après un joli numéro (1-1, 45e). Tout était à refaire pour les Red Devils au retour des vestiaires face à une équipe qui n’a plus gagné à Old Trafford depuis 2013. Ca ne faisait pas peur aux ouailles d’Erik ten Hag, qui s’affirmaient au fur et à mesure des minutes. À défaut d’occasions franches, les situations chaudes commençaient à s’accumuler dans la surface de Sanchez, lequel finissait par s’incliner sur cette tête à bout portant de McTominay, décidément dans un grand soir (2-1, 69e). Cet avantage libérait des Mancuniens de plus en plus performants collectivement. Il manquait tout de même le break que Garnacho ne parvenait pas à conclure (74e, 80e). Cela permettait à Enzo Fernandez (85e) et Broja (90e) de tenter leur chance, sans plus de réussite. MU l’emporte logiquement et remonte à la 6e place, soit 4 de plus que les Blues.

Dans l’autre rencontre principale de la soirée, Manchester City se rendait sur la pelouse d’Aston Villa avec la ferme intention de mettre fin à cette série de trois matchs nuls consécutifs. Pourtant, ce sont bien les hommes d’Unai Emery qui faisaient mal d’entrée mais ni Digne (3e), Bailey (6e) puis Torres (7e) ne parvenaient à battre Ederson. Martinez répondait à son homologue brésilien en repoussant cette double tentative d’Haaland (11e). Les locaux ne faiblissaient pas, tout en se heurtant à leur manque de réalisme (29e, 31e, 41e) ou à un Ederson (22e) des grands soirs. Douglas Luiz pensait même ouvrir la marque sans intervention du VAR (45e). 13 tirs à la pause n’auront pas suffi pour battre les Cityzens. La seconde période repartait sur les mêmes bases, et cette fois les Villans trouvaient enfin la faille par Bailey (1-0, 74e). Sans le poteau et même Ederson, le score aurait pu être bien plus lourd. Cette défaite est la grosse surprise du soir puisque Guardiola et ses hommes ont 6 points de débours sur les Gunners.

Direction maintenant les autres matchs du soir, qui se sont terminés un tout petit peu plus tôt dans la soirée. Liverpool n’a pas réalisé la plus belle des prestations, mais a fait le boulot (2-0) contre une équipe de Sheffield United limitée, malgré le retour de Chris Wilder sur le banc. Les Reds s’en sont remis à une tête de Van Dijk sur corner (37e) puis un but tardif de Szoboszlai (90e+5) pour prendre les trois points et revenir à deux longueurs du leader, Arsenal. En parallèle, Brighton réalise lui aussi une bonne opération en l’emportant contre Brentford 2-1. Fulham réalise quant à lui le carton de la soirée en battant Nottingham Forest 5-0 avec un doublé d’Iwobi notamment. Enfin, Bournemouth se donne de l’air sur la zone rouge en allant gagner sur la pelouse de Crystal Palace, un concurrent direct. Les Cherries, 15es, prennent 9 points d’avance sur le premier relégable et reviennent à hauteur de leur adversaire du soir.

Les résultats des matchs du soir :

Sheffield United 0 - 2 Liverpool : Van Dijk (37e), Szoboszlai (90e+5)

Brighton 2 - 1 Brentford : Gross (31e), Hinshelwood (52e) ; Mbeumo (sp 27e)

Fulham 5 - 0 Nottingham Forest : Iwobi (30e, 73e), Jimenez (34e, 54e), Cairney (86e)

Crystal Palace 0 - 2 Bournemouth : Senesi (25e), Moore (90e+1)

Manchester United 2 - 1 Chelsea : McTominay (19e, 69e) ; Palmer (45e)

Aston Villa 1 - 0 Manchester City : Bailey (74e)