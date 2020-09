UEFA : les nommés pour le titre d'entraîneur de l'année sont connus

Dans un peu plus d'une semaine, le jeudi 1er octobre, tous les regards seront tournés vers Nyon et le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions 2020-2021. Un évènement attendu par les clubs et les amateurs de football, durant lequel certains prix seront remis. Concernant l'entraîneur de l'année, l'UEFA a dévoilé les trois finalistes.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Allemagne est très bien représentée. On retrouve en effet Jürgen Klopp (Liverpool, 8e de finale), Julian Nagelsmann (RB Leipzig, demi-finale) et enfin Hans-Dieter Flick (Bayern Munich, vainqueur). À noter également que Thomas Tuchel et Rudi Garcia figurent dans le top 10 (4e pour l'entraîneur du PSG, 7e pour celui de l'OL).

La suite du classement :