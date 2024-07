Manchester City va s’offrir Dani Olmo dans les prochains jours !

Manchester City va vouloir se rattraper l’an prochain. Auteur d’un triplé remarquable lors de la saison 2022-2023, les Skyblues avaient notamment remporté leur première Ligue des Champions. Un aboutissement pour Pep Guardiola qui avait totalement métamorphosé le jeu des pensionnaires de l’Etihad Stadium depuis de nombreuses années. Mais voilà, après une période faste à l’issue de laquelle il semblait compliqué de voir qui était capable d’arrêter les coéquipiers d’Erling Haaland, rien ne s’est passé comme prévu pour les Cityzens. Moins impressionnants dans le jeu, ces derniers ont remporté la Premier League mais ont échoué en finale de FA Cup contre Manchester United, quelques semaines après leur élimination en quarts de finale de la C1 face au Real Madrid.

Forcément, il faudra faire mieux l’an prochain et cela risque de passer par un mercato bien géré. L’été dernier, les Skyblues n’avaient pas forcément su bien remplacer İlkay Gündoğan et Riyad Mahrez, et ce, malgré les prises intéressantes que sont Jérémy Doku et Mateo Kovacic. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, le board mancunien a déjà commencé à s’activer sur le marché des transferts pour contrecarrer l’hégémonie européenne en approche du Real Madrid. Mais voilà, avec l’Euro et la Copa América, le mercato a du mal à se mettre en route chez les champions d’Angleterre en titre qui n’ont, pour le moment, recruté personne. Désireux d’étoffer le secteur offensif, les Skyblues ont néanmoins ciblé une sensation de cette fin d’Euro.

Manchester City veut rapidement recruter Dani Olmo

En effet, à en croire les informations de Sky Italia, Manchester City serait sur les traces de Dani Olmo. Remplaçant avec l’Espagne au début de l’Euro, le métronome du RB Leipzig a profité de l’absence de Pedri pour s’illustrer dès son entrée en jeu lors du quart de finale de la Roja. Brillant contre l’Espagne en demi, le milieu offensif de 26 ans sera attendu au tournant ce dimanche en finale contre l’Angleterre. Peu importe l’issue de cette finale, l’ancien du Dinamo Zagreb a déjà réussi son tournoi en mettant un sérieux coup de projecteur sur son profil. Reconnu comme un vrai talent sur le Vieux continent depuis des années, les blessures l’ont quelque peu freinées dans sa progression irrésistible.

Fan du profil de son compatriote, Pep Guardiola a Dani Olmo sur son radar depuis des années. Cet Euro a fait l’effet d’une révélation, à tel point que nos confrères italiens affirment que Manchester City veut rapidement boucler l’affaire pour l’attirer. Cela tombe bien, la clause de libération du milieu espagnol est fixée à 60 millions d’euros jusqu’au 15 juillet prochain. Ainsi, la nécessité de rapidement conclure ce deal est une priorité pour les dirigeants mancuniens. Chelsea et Barcelone sont également sur les traces de Dani Olmo mais Manchester City serait le plus opiniâtre à l’idée d’attirer le natif de Terrassa. Le temps file et il faudra dès lors vite conclure le deal !