OM : Villas-Boas satisfait de la prestation des remplaçants

Hier soir l'Olympique de Marseille s'est imposé 3 buts à 1 face à Montpellier au Stade Vélodrome. Un résultat qu'il doit en grande partie à ses remplaçants, qui ont été décisifs après leurs entrées. Alors que les olympiens avaient été rejoints au score par le MHSC au retour des vestiaires grâce à un but de Florent Mollet (52e), il aura fallu attendre l'entrée de Dimitri Payet à la 73ème minute pour que les hommes d'André Villas-Boas repassent devant au score (80e). Seulement quelques instants plus tard, Valère Germain (entré à la 79e) venait reprendre un centre de Saîf-Eddine Khaoui (entré lui aussi à la 79ème minute de jeu) pour définitivement sceller le score de la rencontre.

En conférence de presse d'après-match, l'entraineur portugais s'est dit satisfait du match des entrants «Les mecs qui sont entrés ont aussi fait la différence, et ça c’est très important pour nous. Ils ont tous été décisifs : Kevin (Strootman), Khaoui, Valère (Germain), Payet, Nemanja (Radonjic) aussi qui a débuté le match. Donc oui ça prouve que les options sont vives, et avec cette victoire face à un adversaire proche de nous, on écarte un peu Montpellier.» AVB a donc fait taire les critiques, hier soir, avec ce coaching payant. Les Marseillais remontent à la 5ème place du classement de L1, et comptent toujours deux matchs de retard.