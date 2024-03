L’étonnant choix de l’UEFA pour l’arbitre de Villarreal-OM

Vainqueur 4-0 à l’Orange Vélodrome, l’OM est en position idéale avant de se déplacer en Espagne du côté de l’Estadio de la Cerámica. Tout va bien pour le club phocéen qui a dû rire jaune quand il a appris le nom de l’arbitre nommé pour cette rencontre. En effet, l’UEFA a choisi le Roumain Istvan Kovacs pour arbitrer ce match retour de Ligue Europa entre Villarreal et l’OM, ce jeudi 14 mars (18h45).

Un arbitre bien connu de Marseille puisque c’est lui qui avait arbitré l’OM lors du match face au Panathinaïkos à l’aller du 3e tour préliminaire de Ligue des champions (1-0), en août dernier. Ce dernier avait effectué un arbitrage très controversé envers le club olympien oubliant notamment de siffler un penalty sur François Mughe et en expulsant de manière très sévère Geoffrey Kondogbia. Autant de faits de jeu discutables qui avaient joué contre Marseille et provoqué sa sortie prématurée de la Ligue des Champions. À l’issue de l’élimination, l’OM avait d’ailleurs écrit une lettre à l’UEFA pour exposer son mécontentement sur le double arbitrage défavorable subi à l’aller et au retour face au club grec. Une requête qui n’a visiblement pas compté devant ce choix au mieux surprenant de l’UEFA. Au moins, les joueurs de Jean-Louis Gasset sont prévenus…