Barça : Javier Tebas jette un sacré coup de froid sur l’arrivée de Lionel Messi

Présent sur les ondes de RMC Sport, le président de la LFP espagnole, Javier Tebas, s’est exprimé sur la possible arrivée de Lionel Messi au FC Barcelone. Pour lui, il est encore difficilement concevable de voir la Pulga quitter le Paris Saint-Germain pour rallier la Catalogne. La raison ? Le contexte financier des Culers.

«Aujourd’hui, si vous me demandez en l’état actuel des choses, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone me paraît très compliqué, il faut voir comment ça va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, il faut des départs, une diminution des salaires mais il faut aussi savoir quel salaire aura Messi ? Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent pour avoir une grosse masse salariale». Le message est passé…

