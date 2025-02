PSG : Luis Enrique encense João Neves

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain à seulement 19 ans, João Neves a certes couté 70 M€ au club de la capitale, mais il répond aux attentes. Titulaire capable d’évoluer au milieu et de dépanner en défense, le Portugais est également l’un des meilleurs passeurs de son équipe en L1 (7 offrandes). Interrogé sur son joueur, Luis Enrique l’a une nouvelle fois encensé.

« Il avait déjà ses qualités. Les qualités et capacités de Neves étaient évidentes à Benfica, nous voyions que ça allait être un joueur très important pour nous. Peut-être que son temps d’adaptation a été plus rapide que prévu. Habituellement, ça prend plus de temps. Ses caractéristiques collent avec nos idées avec le ballon et notre capacité à défendre. C’est ce qu’on recherche : des joueurs bons avec le ballon et bons en défense », a-t-il confié en conférence de presse.

