Mercato : la Roma lance déjà les grandes manoeuvres

Il serait prématuré de jeter la louve avec l'eau du bain. Cinquième de Serie A, la Roma aura très certainement son mot à dire pour les places qualificatives pour la Ligue des champions, dans le cas où le championnat reprenait en Italie, où les joueurs sont actuellement testés en vue d'un retour à l'entraînement. Néanmoins, le club romain est mal embarqué. Trois points derrière l'Atalanta, qui carbure à plein régime, avec 26 matches au compteur contre 25 pour les Bergamasques, la Roma va devoir se montrer brillante et espérer un faux-pas de La Dea sur les douze dernières journées pour être de la partie en C1 l'année prochaine. Si l'Italie espère une reprise du championnat comme en Allemagne, l'heure est à l'hésitation et aux doutes. Ce qui ne fait aucun doute par contre, c'est que l'AS Roma n'est pas au rang qu'elle espérait. Cet été, la direction sportive devrait avoir du pain sur la planche. Elle a d'ailleurs déjà quelques dossiers sur le feu. Dont deux du côté de Barcelone, avec qui les relations sont bonnes. L'épisode Malcom oublié, le club catalan avait «offert» Carles Perez à la Roma en janvier dernier, prêté avec obligation d'achat. Selon le Corriere della Sera, le directeur sportif de la Roma, Gianluca Petrachi, souhaiterait désormais obtenir deux défenseurs du Barça, en prêt.

Il s'agit de Junior Firpo (latéral gauche, 23 ans) et de Jean-Clair Todibo (défenseur central, 20 ans). Les deux joueurs ont été mis sur une liste de potentiels partants par le Barça. Pour le second, prêté avec option d'achat à Schalke 04 jusqu'à l'issue de la saison, le Barça se montrait ces dernières semaines intransigeant. Pas de prêt pour le Français mais un transfert, au montant de la clause libératoire. Soit 25 millions d'euros. L'objectif affiché par Paulo Fonseca pour tenter de convaincre le Barça serait de permettre à deux joueurs peu exposés en Catalogne d'obtenir du temps de jeu. Si les profils collent, la Roma pourrait obtenir une voie privilégiée pour s'attacher définitivement les services des deux joueurs. Dans le cas contraire, l'expérience acquise à Rome par Firpo et Todibo pourrait permettre au Barça de gonfler les prix en cas de vente l'été prochain. Au registre des arrivées, toujours, pour son secteur offensif, la Louve bave devant les performances de Jérémie Boga (23 ans). Mais selon nos informations, le club romain n'a pas les finances nécessaires pour s'offrir les services de l'attaquant franco-ivoirien, en pleine bourre à Sassuolo cette saison (8 buts et 4 passes décisives) et suivi par des écuries comme le Napoli, l'Inter ou son ancien club, Chelsea.

La Roma prête à vendre deux pépites pour se refaire

En manque de liquidités, la Roma pourrait alors décider de se rabattre sur des profils plus expérimentés, sans penser à long terme. L'ancien ailier du Barça Pedro (Chelsea, 32 ans) ou le milieu offensif Giacomo Bonaventura (Milan, 30 ans) arrivent en fin de contrat dans leurs clubs respectifs et sont cités par le média transalpin. Ils auraient l'avantage de ne pas coûter un transfert. Quoiqu'il en soit, le club a besoin d'argent et pourrait bien prendre la décision de se délester de quelques jeunes talents pour recruter. Cengiz Under est le premier candidat à une belle vente. Les Giallorossi ont entre les mains un joueur estimé à 24 millions d'euros. L'ailier droit international turc (20 sélections, 6 buts) pourrait bien ne pas être le seul à Rome. Sous la houlette du sulfureux Mino Raiola, Justin Kluivert (21 ans) pourrait également aller voir ailleurs. Évalué à près de 22 millions d'euros, l'ailier gauche international néerlandais (2 sélections) ne devrait pas manquer de courtisans. Les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2023 et le club refusera de les brader. Face à des clubs aux situations financières assez précaires, il faudra se montrer convaincant pour ne pas devoir brader ses meilleurs joueurs.

Pour construire son équipe en vue de la saison prochaine, Paulo Fonseca tient aussi à garder une ossature. Il bataille férocement pour conserver Chris Smalling (30 ans) et Henrik Mkhitaryan (31 ans), respectivement prêtés par Manchester United et Arsenal. Mais les négociations sont loin d'être évidentes, car Red Devils et Gunners réclament des sommes avoisinant les 20 millions d'euros, pour des joueurs liés. Conscient de l'importance du géant défenseur central international anglais (31 sélections) et de son compère international arménien (86 sélections) du milieu de terrain au sein du groupe romain, le club de la Louve est donc en train de négocier pour essayer de diminuer la note afin de conserver deux éléments qui se sont bien relancés après des saisons galères. Dernièrement, Mino Raiola a démenti une information selon laquelle Henrik Mkhitaryan aurait réclamé à Arsenal d'être vendu à la Roma. Mais si le club italien veut continuer à jouir des performances du milieu de terrain, auteur de six buts et quatre passes décisives en vingt matches cette saison, il devra bien payer son dû au club londonien. Mais pour cela, il faudra faire entrer de l'argent dans les caisses. Le mercato estival de la Roma s'annonce semé d'embûches. Il sera, quoiqu'il arrive, un marché constitué d'opportunités à saisir.