Mercato : quelle est la suite pour l'OM ?

La suite après cette publicité

En France, nous avons eu de la chance. En effet, depuis son ouverture, le mercato peine à démarrer dans les principaux pays européens. Toutefois, dans l'Hexagone, le Paris Saint-Germain, Nice, dans une moindre mesure Rennes, mais surtout l'Olympique de Marseille sont très actifs sur le marché. Ce dernier n'est ainsi déjà pas loin des dix recrues.

Leonardo Balerdi, William Saliba et Luan Peres sont venus garnir l'arrière-garde phocéenne. Au milieu, Mattéo Guendouzi et Gerson sont aussi arrivés, Pau Lopez est venu concurrencer un Steve Mandanda sur la fin et, devant, Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente viennent ajouter de la vitesse et de la percussion à une formation qui en manquait cruellement.

Trois latéraux à trouver

Pour autant, le mercato n'est pas terminé pour l'OM. Si la question des gardiens a été tranchée, il est attendu la vente de Duje Caleta-Car, qui rêve d'Angleterre. Il restera alors quatre joueurs pour trois postes (Gonzalez, Balerdi, Peres, Saliba). Jorge Sampaoli veut en effet installer une défense à trois et il pourrait manquer d'un peu de profondeur sauf s'il continue à mettre Jordan Amavi au poste de central gauche, même si ça ne fonctionne guère pour le moment. Aaron Kamardin et Joakim Kada, les deux jeunes, pourraient ainsi entrer dans cette rotation.

Mais là où on commence à trouver des problèmes, c'est en montant un cran plus haut. Si au milieu de terrain, même avec le possible départ de Boubacar Kamara, l'OM est fourni pour deux petits postes (Guendouzi, Gerson, Gueye et Rongier), sur les flancs c'est très compliqué. À gauche, le candidat naturel est Jordan Amavi. Mais, longtemps blessé l'année dernière, il ne voit toujours pas de doublure arriver. Luan Peres peut dépanner, mais ce n'est pas un spécialiste. Luis Henrique aussi peut dépanner, mais il faudra probablement trouver un concurrent au natif de Toulon.

Des ailes bien fournies

De l'autre côté, c'est encore pire. Avec le départ d'Hiroki Sakai, Pol Lirola, prêté par la Fiorentina, était espéré. Mais, même si les positions se rapprochent, l'Espagnol n'est toujours pas un joueur de l'OM. Il devrait le redevenir et Sampaoli aurait enfin son titulaire au poste. Mais il lui faudra aussi une doublure et pour le moment c'est le calme plat même si l'Argentin a testé Ünder à ce poste-là notamment.

Sur les ailes, bison futé annonce des embouteillages. Si Florian Thauvin est parti, Nemanja Radonjic, lui, est revenu. Pour autant le Serbe ne devrait pas s'éterniser sur la Canebière. Mais il reste quand même Dimitri Payet et Luis Henrique. En plus de cela, Konrad de la Fuente, excellent lors de sa rentrée contre le Servette de Genève, au même titre que Cengiz Ünder, vont faire travailler les méninges de Jorge Sampaoli, qui espère encore un renfort offensif pour ses ailes.

Une doublure à Milik ?

Enfin, en pointe, Arkadiusz Milik se remet de sa blessure au genou. Derrière lui, un Dario Benedetto en forme, auteur d'un doublé contre le Servette. Pour autant, les Marseillais ne souhaitent pas franchement le conserver et cherchent donc une nouvelle doublure au Polonais qui a ravi les supporters en fin de saison en enchaînant les buts.

Vous l'aurez compris, l'OM a déjà enregistré des arrivées et espère maintenant quelques départs (Kamara, Caleta-Car, Radonjic et Benedetto). Toutefois, cela pour enclencher la deuxième partie du mercato en août. Avec trois latéraux à trouver, un nouvel élément offensif pouvant jouer sur les ailes et une doublure d'Arkadiusz Milik, Pablo Longoria n'est pas près de dormir.