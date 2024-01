Manchester United prépare un immense chantier pour sa défense

À un peu moins de deux semaines de la fermeture du marché des transferts hivernal, Manchester United s’active, notamment pour sa défense. Ainsi, la presse anglaise dévoile plusieurs informations concernant l’arrière-garde de la formation mancunienne. Pointant actuellement à la septième place de la Premier League, les Red Devils envisageraient, en effet, plusieurs changements dans ce secteur. Si l’avenir de Raphaël Varane semble, lui, s’inscrire à court terme du côté d’Old Trafford, d’autres cadres de l’effectif entraîné par Erik ten Hag sont, eux, conviés à partir. Dans cette optique, ESPN évoque les cas de Victor Lindelöf et Harry Maguire.

Selon le média britannique, les deux défenseurs centraux de Manchester United pourraient quitter le club dans les semaines à venir. Alors que la formation mancunienne attend toujours que la participation de 25% du président d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, soit ratifiée par la Premier League, le Suédois de 29 ans et l’Anglais de 30 ans ne seront pas retenus en cas d’offres importantes. Par ailleurs, Varane - qui n’a toujours pas prolongé son contrat - reste lui aussi un candidat au départ l’été prochain. Même son de cloche pour Jonny Evans (36 ans) avec un bail qui prendra fin en juin prochain.

Une défense mancunienne totalement chamboulée !

Autant de possibles départs accélérant la réflexion du board sur les renforts à venir. ESPN rappelle, en ce sens, que Manchester United s’intéresse à Jarrad Branthwaite d’Everton, Matthijs de Ligt du Bayern Munich ou encore Jean-Clair Todibo de Nice. Mais ce n’est pas tout. Impressionné par ses performances du côté de Galatasaray, l’arrière droit Sacha Boey serait également dans les petits papiers de la direction mancunienne. Outre la défense, les Red Devils travaillent également sur le poste de gardien de but. Avec André Onana, numéro 1 dans la hiérarchie mais actuellement à la CAN avec le Cameroun, Manchester United pourrait passer à l’action pour le gardien de but de la Lazio, Ivan Provedel. Selon Quotidiano Sportivo, les Mancuniens seraient séduits par le profil du Transalpin.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Biancocelesti, le portier de 29 ans reste un pilier de la formation italienne. Si un ajustement de son contrat pourrait avoir lieu dans les semaines à venir, Manchester United reste attentif à sa situation. Une chose est sûre, les Red Devils - qui ont encaissé 29 buts en championnat depuis le début de la saison et qui sont régulièrement critiqués pour leur fragilité défensive - préparent activement l’avenir. Dans cette optique, Sir Dave Brailsford a d’ailleurs, dernièrement, participé à des réunions à Carrington pour délimiter la nouvelle marche à suivre sur le mercato. Si des nominations à des postes clés pour le recrutement devraient avoir lieu, le directeur du football John Murtough et le manager Erik ten Hag peuvent, quant à eux, prévoir de nombreux changements au sein de l’effectif.