CAN : Amine Harit se méfie de l’Algérie

Lors d’une longue interview donnée à RMC Sport, Amine Harit (26 ans) a désigné les équipes qui seront favorites lors de la CAN. Le Marocain a bien évidemment cité son pays. Il a aussi mentionné le Sénégal, tenant du titre, et la Côte d’Ivoire, le pays hôte. Mais il n’a pas oublié l’Algérie, qu’il faudra surveiller selon lui.

«L’Algérie est une équipe sur laquelle il faut compter. Il y a beaucoup de gens qui ne les prennent pas au sérieux parce qu’ils n’ont pas été bons lors de la dernière CAN (élimination dès la phase de groupes, ndlr) et n’ont pas été qualifiés pour la Coupe du monde. Quand on voit le nom des joueurs qu’ils ont à disposition… Les gens ont un peu oublié, mais ça ne va pas leur faire de mal. Je pense que c’est plutôt une force quand les gens ne parlent pas énormément de vous. Je pense que ça peut être une très belle surprise dans cette Coupe d’Afrique.»