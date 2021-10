Sa brouille avec Olivier Giroud, son Euro raté, ses problèmes avec les Bleus : la mise au point de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé a vécu un été 2021 agité. Avant son transfert avorté au Real Madrid, l’attaquant du Paris Saint-Germain a dû gérer un Euro compliqué. Avant même le début de la compétition, il y a eu sa brouille avec Olivier Giroud. Pour rappel, le nouveau buteur de l’AC Milan avait implicitement reproché à son coéquipier de sélection de ne pas trop lui passer le ballon. Un incident qui n’a pas mis le Parisien dans les meilleures conditions puisqu’il a traversé l’épreuve sans inscrire le moindre but. Enfin, le Francilien s’est attiré les foudres de l’opinion publique après son tir au but raté en huitième de finale face à la Suisse.

Un raté que l’intéressé a qualifié de « point noir » dans sa carrière dans un entretien accordé à L’Équipe. À cette occasion, Mbappé est revenu sur tous les sujets chauds qui ont émaillé l’actualité tricolore. À commencer par son différend avec Olivier Giroud. « Cela a traîné, parce que les gens ont laissé traîner. Je vais vous dire la vérité : le soir même, j'étais enragé, mais deux jours après, je n'y pensais plus. Je me suis expliqué avec lui, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, et après c'était terminé ». Aujourd’hui, Mbappé jure donc qu’il n’a plus de problème avec Olivier Giroud.

Mbappé ne veut pas être un problème pour les Bleus

Mieux, alors que le Rossonero n’est plus convoqué par Didier Deschamps, Mbappé espère que son aîné reviendra en sélection pour avoir une chance de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (Giroud est à 46 buts, Thierry Henry à 51). « S’il revient en équipe de France, je l'accueillerai les bras ouverts. Il était tout proche de battre le record de Thierry Henry, ce serait dommage qu'il n'en ait pas la possibilité. » Giroud appréciera. Concernant son rendement, le numéro 7 du PSG ne s’est pas voilé la face. « Je n'ai pas été aussi bon que j'aurais dû l'être, je l'accepte, et je vis avec cet échec, parce qu'il va me servir. »

En revanche, s’il accepte ce constat d’échec personnel, Mbappé a bien senti que sa personne posait problème aux fans, voire même à certains éléments de l’équipe de France. « C’est ce qu'on m'a fait ressentir et c'est ce que j'ai ressenti. Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné. (…) Je n'ai jamais voulu être un problème et je ne voudrai jamais être un problème pour la sélection. » Le message est passé !